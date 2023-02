Archiviati i due giorni di riposo concessi dal tecnico Roberto Occhiuzzi dopo l’1-1 casalingo con la Virtus Entella, l’Olbia è tornata ad allenarsi ieri pomeriggio per preparare la difficile trasferta di Ancona.

Domenica, i bianchi affronteranno una delle squadra più in forma del girone B di Serie C, quarta in classifica con 48 punti ma reduce dalla sconfitta esterna con la Fermana, che ha interrotto la striscia di 8 risultati utili (di cui 6 vittorie). Uno schiaffo talmente doloroso che al triplice fischio i marchigiani stavano dichiaratamente già guardando al match con l’Olbia, determinati a rifarsi immediatamente e chiamando a raccolta allo stadio “Del Conero” il tifo dei grandi eventi.

Dal canto loro, i galluresi devono vendicare il 2-4 dell’andata. Senza contare la necessità impellente di fare punti anche in trasferta, dove, a onor del vero, i bianchi hanno raccolto finora la metà dei punti fatti (24). A 11 giornate dalla fine della stagione regolare, la lotta salvezza è entrata nel vivo, e se gli scontri diretti avranno il loro peso, la differenza potrebbero farla gli exploit contro le “grandi”.

Nel frattempo, è saltata un’altra panchina: l’Alessandria, che in zona playout precede l’Olbia a +1, ha esonerato ieri Fabio Rebuffi. Altro segno tangibile dell’inasprimento della lotta per non retrocedere.

