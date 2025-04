Nel pre partita dell’Olbia, c’è tempo per un momento personale. Oggi, prima di presentare la sfida casalinga con la Sarnese, l’allenatore dei bianchi Ze Maria ha voluto esprimere la sua gratitudine all’ambiente che si è stretto intorno a lui in occasione della scomparsa della madre. “Vorrei ringraziare la squadra, la società, i tifosi e la città di Olbia per l’affetto ricevuto in questi giorni”, ha detto l’ex Inter.

Poi, l’argomento partita è tornato centrale: domani al “Nespoli” per la 15ª giornata di ritorno del campionato di Serie D è di scena la terza forza del torneo, ancora in corsa per la promozione diretta. “La squadra sta bene e si è allenata bene. Abbiamo riposato il giusto e siamo pronti ad affrontare la Sarnese, un avversario forte, che sta lottando per andare in C e che ci ha battuto all’andata”, ha spiegato Ze Maria. “Ci sono tutte le condizioni per fare bene. Veniamo da un pareggio in una partita che meritavamo di vincere, peraltro su un campo impraticabile, con un rigore netto alla fine che l’arbitro non ha fischiato”, ha aggiunto il tecnico brasiliano ricordando lo 0-0 di domenica sul campo del fanalino di coda Terracina.

“Abbiamo creato tanto, ma è mancata la cattiveria nell’attaccare la palla, e su questo sono tornato con i ragazzi, ma non ho nulla da rimproverare loro. Rispetto a quella col Terracina – ha proseguito Ze Maria – con la Sarnese sarà una gara più aperta: vincendo, con 41 punti potremmo essere vicini al traguardo della salvezza diretta, ma vediamo, la classifica è corta”.

Tra i convocati spicca il rientro di Furtado, assente a Terracina per problemi fisici, e l’assenza di Petrone, un po’ acciaccato. “Per il resto in campo dovrebbe scendere la stessa formazione: mi sta dando garanzie, ma chi subentra sta facendo bene”, sottolinea Ze Maria, che chiude con un appello: “Abbiamo bisogno dei tifosi, che per noi sono sempre importanti. Si gioca a metà settimana e di pomeriggio, ma abbiamo bisogno che ci diano una mano: mi piacerebbe vedere almeno la tribuna centrale piena”.

Squadre in campo al “Nespoli” alle 15: dirige l’arbitro Marco Gambirasio della sezione di Bergamo.

