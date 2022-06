Sotto l'ombrellone le squadre ogliastrine organizzano la prossima stagione calcistica.

L'Idolo rimescola le carte. Dopo la retrocessione dall'Eccellenza, la società di Arzana pianifica il futuro in vista del campionato di Promozione. Nel corso dell'ultima riunione, la dirigenza ha rinnovato le cariche: al posto di Andrea Nieddu è stato eletto presidente Giampaolo Muceli. Per l'imprenditore si tratta di un ritorno nel ruolo apicale del club. Il rinnovamento dei quadri societari porta in dote anche aria nuova in panchina. Il successore di Mario Masia, finito nel mirino di altre squadre in Ogliastra, è Luigi Ladu, arzanese doc. Fu proprio con lui in panchina che il club raggiunse, per la prima volta, la Prima categoria, giocando tutto il campionato in trasferta perché all’epoca lo Sturrusè era sottoposto ai lavori di riqualificazione. In passato, prima di intraprendere la carriera di allenatore, Ladu è stato anche giocatore e capitano dell’Idolo. L’ingaggio di Ladu rappresenta un passo in avanti nella costruzione di un nuovo percorso, solido e duraturo e - questo è l’auspicio della società - vincente. Capitolo squadra: i responsabili del mercato puntano a confermare gran parte della rosa, con l'obiettivo di piazzare almeno un rinforzo per reparto.

Al Tortolì seguono la linea della continuità. Nella stagione appena conclusa i rossoblù hanno sfiorato il salto in Eccellenza, mancato per una manciata di punti. In panchina siederà ancora Alberto Piras, il tecnico di Bari Sardo che ha guidato una squadra con tanti ragazzi del posto ai quali il club presieduto da Andrea Demurtas ha affiancato alcuni giocatori stranieri di elevata qualità per la categoria (Maxi Timpanaro su tutti, goleador della categoria). Piras, come avvenuto negli ultimi anni, sarà affiancato dal suo vice Enrico Cuccu. Conferme anche per gli altri componenti dello staff: Maurizio Mulas, preparatore dei portieri, e il massofisioterapista Giuseppe Piludu.

Idolo e Tortolì non saranno le uniche ogliastrine a prendere parte alla Promozione, bensì ai nastri di partenza ci sarà anche il Barisardo. Qui, dopo la straordinaria cavalcata dello scorso anno con Alberto Cavasin in panchina, la società non ha ancora comunicato i programmi per la prossima stagione.

