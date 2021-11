Dalla Serie D in giù oggi si disputano undici anticipi.

Serie D. Sfida salvezza alle 14.30: il Latte Dolce affronta in trasferta l’Insieme Formia, penultimo in classifica, ma che domenica scorsa ha ottenuto il primo successo sul campo dell’Uri.

Eccellenza. Sono tre gli anticipi in Eccellenza. Alle 15, Ghilarza-Villacidrese e Ossese-Idolo e, alle 15.30, Taloro Gavoi-Castiadas. Questo match si gioca a porte chiuse per la squalifica del campo inflitta dal giudice sportivo. I gavoesi devono fare a meno di Mastio, Fois, Mele, Sau e Littarru, tutti squalificati come l’allenatore Mario Fadda.

Promozione. In Promozione, si giocano, alle 15, Villamassargia-Villasimius (girone A) e Valledoria-Porto Torres (girone C), mentre alle 17 Tharros-Tonara (girone B).

Prima categoria. Quattro anticipi in Prima categoria. Alle 16 Virtus Villamar-Freccia Parte Montis (girone A), alle 15 Ovodda-Corrasi (girone B) e Ploaghe-San Giorgio (girone E), alle 16.30 Macomer-Borore (girone C).

© Riproduzione riservata