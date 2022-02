Prima della lunga pausa dovuta alle festività natalizie e all’emergenza Covid, era una delle squadre più in forma del girone Nord del campionato di Promozione. Si parla della Pallacanestro Nuoro che, con un buon avvio, si trova nel gruppo che insegue l’imbattuta Aurea Sassari. Guida morale e sul parquet è Antonio Zidda, 32 anni, capitano dei “Sirbones”.

Il bilancio. I biancorossi, allenati da coach Vincenzo De Lucia, sono attualmente in quarta posizione, in scia alle seconde (Gabetti Masters e Dinamo 2000) e con qualche partita da recuperare. In attesa di tornare in campo per una gara ufficiale, i nuoresi avevano chiuso il 2021 in grande crescita. “Prima della pausa natalizia – commenta Zidda – il nostro campionato andava nel migliore dei modi. Venivamo da un filotto di vittorie consecutive, alcune davvero importanti contro squadre ben attrezzate come Demones Ozieri e Dinamo 2000. Purtroppo l’interruzione per Covid ha destabilizzato un po’ tutti. Ci auguriamo nell’ambiente di poter riprendere a giocare al più presto in sicurezza”.

Scemarii. Una regular season da terminare e seconda fase che sembra essere alla portata della compagine nuorese. “Quest’anno – conferma l’ala mancina nuorese – la formula del campionato è molto interessante perché prevede una serie playoff, nostro obiettivo primario, e una successiva final four. Il livello del campionato è molto equilibrato, con diverse squadre che saranno in grado di contendersi il titolo e noi, come sempre, cercheremo di arrivare pronti all’appuntamento”.

Una vita da “Sirbones”. Zidda ha legato la sua storia a quella di Nuoro. Dopo la trafila nelle giovanili, arriva l’esordio a 15 anni con la prima squadra. “Ho sempre legato il mio cuore – commenta Zidda – ai colori della mia città, partecipando ai campionati di C/2, D e attualmente Promozione”. Un amore vero e proprio che, oltre al campo lo vede impegnato anche in panchina con le compagini giovanili e la C femminile. “Nel giro di qualche anno sono diventato allenatore – conclude – e mi sono concentrato per provare a ottenere delle soddisfazioni con la Pallacanestro Nuoro. Tra alti e bassi miei e della squadra sono ancora qui con la stessa passione di quando cominciai e continuo a giocare per divertimento. Con qualche acciacco in più il mio obiettivo ora è cambiato: mi piacerebbe trasmettere ai ragazzini che, come me 17 anni fa, si affacciano oggi all’esperienza della prima squadra, cosa significa indossare con orgoglio la maglia rossa-bianca”.

