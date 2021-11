Nuovo allenatore, per la Promogest, unica squadra femminile sarda iscritta ai tornei nazionali. Dopo dieci anni sotto la guida di Maurizio Perra, ora in panchina c’è Rocco Casciotto.

Gruppo autoctono. Originario di Termoli, quarant’anni, il nuovo coach segue già la preparazione di una rosa interamente sarda. Accanto alle colonne Sara Pedrazzini, Veronica Melis e Jana Simonetti, sono pronte a dare battaglia altre nove giocatrici maturate nel vivaio.

“E’ un gruppo molto motivato”, dice il nuovo tecnico, “stiamo ripartendo dalle basi, dai fondamentali della pallanuoto, c’è tanto lavoro da fare anche nell’interpretazione del nuovo regolamento”.

Si spera nel ripescaggio. All’orizzonte, la partecipazione al nuovo campionato nazionale. Che, stando alla retrocessione della scorsa stagione, potrebbe essere in B. Salvo un ripescaggio che appare sempre più probabile: alcune squadre del torneo di A2 non si sono iscritte, lasciando dei posti vacanti. “Noi stiamo già lavorando in quella direzione, perché il campionato cadetto prevede diciotto incontri e trasferte faticose. Il nostro obiettivo è conquistare la salvezza il prima possibile, se dovesse arrivare qualcosa in più ne saremo felici”.

