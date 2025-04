Ennesimo fine settimana positivo, per la “Istedda Mare: SUP School Sardegna – Ducati Athletic”, di ritorno dalla seconda tappa del campionato italiano “Sup Race”. Il sodalizio sardo, infatti, nel corso della “Etrusca Sup Race”, svoltasi a Cecina, ha portato a casa numerose soddisfazioni.

I risultati. Nella due giorni di competizioni, infatti, è arrivato il primo posto di Reza Nasiri, tra i “Kahuna Uomini”, mentre nella stessa categoria, ma al femminile, Simona Atzori si è piazzata in seconda posizione. Nei “Gran Kahuna Uomini”, secondo posto per Francesco Usai e terzo per Santoro Quirico. Prime posizioni anche per Massimo Giglione, “Veteran”, e Giorgio Baldantoni, “Gran Veteran”. In quest’ultima categoria arriva anche la seconda posizione di Giovan Battista Scanu. “Istedda – commenta Francesco Usai, dirigente Istedda - oggi risulta essere la squadra “Master” più forte d’Italia. Un incentivo importante nello sport di alto livello anche per atleti più grandi che comunque ottengono eccellenti risultati e creano quel telaio che sostiene il movimento sportivo grazie al supporto nell’insegnamento e nella costruzione di un ambiente sano e di rispetto delle norme sportive”.

Il futuro. Un grande risultato al quale si contrappone la delusione per non poter difendere la posizione raggiunta dopo le prime due gare. “Purtroppo salteremo – prosegue Usai - per mancanza di budget e supporto di sponsor, la terza tappa in Sicilia. Per lo stesso motivo siamo stati costretti a far saltare la tappa del campionato Italiano Assoluto che ci era stata affidata a Cagliari. Saranno nuovamente 0 punti pesanti. Purtroppo, anche se la nostra squadra in questo momento rappresenta una realtà di pregio importante, non viene compresa la fondamentale necessità di supporto e collaborazione da aziende e istituzioni. Gli esempi del resto d’Italia, con eventi di rilevanza mondiale, devono ancora essere recepiti nella nostra isola. Speriamo qualcosa cambi. Noi siamo sempre pronti a costruire rapporti con partner che ci vogliono accompagnare in questo bellissimo viaggio”.

