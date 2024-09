Due medaglie nella prima giornata e altrettante nella seconda. È di due medaglie d'argento e due di bronzo il bilancio della Nazionale italiana giunta al giro di boa dei World Aquatics Open Water Swimming Junior World Championships, i Campionati del mondo giovanili in acque libere che si disputano nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Mugoni, nel Parco Naturale di Porto Conte, ad Alghero.

Nella prima giornata, dedicata alla 10km riservate ad atleti di 18 e 19 anni, argento nella gara femminile, con Chiara Sanzullo, che si è giocata la vittoria allo sprint con Clair Stuhlmacher, cedendo per appena 3decimi di secondo l'oro.

Nella 10km maschile, bronzo per Vincenzo Caso, che non è riuscito a passare sul finale il polacco Piotr Wozniak.

Oggi, nella 7,5km maschile (16 e 17 anni di età), Davide Grossi ha sfiorato l'oro iridato, arrivando ad appena un decimo di secondo dal vincitore, il turco Emir Albayark.

Nella 5km femminile (14enni e 15enni al via), Mahila Spennato ha raggiunto il gradino più basso del podio, a 9” dalla prima classificata, la statunitense Brinkleigh Hansen.

