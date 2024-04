Il Norbello si avvicina ai playoff scudetto, Santa Tecla Nulvi perde e si sfila dai giochi per la promozione in A1. La Marcozzi "B" si assicura il primo posto in A2 maschile, le seconde squadre di Muravera e Quattro Mori vincono i rispettivi gironi della A2 femminile. È stato un weekend intenso ma non è ancora finita.

Serie A1 maschile

Il Norbello ha perso venerdì con la Bagnolese per 4-1, sabato ha battuto il Sant’Espedito Napoli 4-2 e si sistema al terzo posto. Con la squadra napoletana ha rischiato di pareggiare, quando sul 3-2, dopo i punti di Gaston Alto (2) e Cappuccio, l’acciaccato Mokropolov sotto di due set con Caprì, ha rimontato e vinto al quinto set. La regular season del Norbello è terminata, ora il turno di riposo, mentre venerdì prossimo si gioca la decisiva Bagnolese-Marcozzi, recupero della terza giornata, e domenica l’ultima giornata. Le semifinali scudetto sono in programma martedì 23, gara unica sul campo delle migliori classificate, ovvero Carrara e Messina.

Serie A2 maschile

La Marcozzi ha battuto la Frassati Napoli 4-2, il primo posto nel girone B è inattaccabile. Avendo già una squadra in A1, sarà promossa la seconda, dove la lotta è ancora aperta. Esce di scena il Santa Tecla Nulvi, privo del ceko Koldas, battuto a Napoli dalla Stella del Sud 4-2 (prima vittoria in campionato).

Nel girone A il TT Sassari ha pareggiato 3-3 con Reggio Emilia. Sotto 3-1 ha rimontato con Marco Bressan (11-9 al quinto set con Seretti, ex numero due d’Italia) e Poma.

Serie A2 femminile

Quattro Mori vince il girone C, Muravera è primo nel girone D, due eventi importanti ma, essendo le prime squadre in A1, ai playoff andranno le seconde classificate. Le due squadre del Norbello vincono due partite ciascuno, evitano così i playout e si salvano.

Nel girone B il Norbello Blu batte il Verzuolo 4-1 e il Varese 4-2, e conclude al secondo posto. Protagonista Manuela Daniele con quattro vittorie.

Nel girone C una vittoria, 4-0 con l’Apuania, e una sconfitta, 4-0 con Jesi, per il Quattro Mori.

Nel girone D il Muravera ha battuto l’Enna 4-0 e pareggiato con il TT Sassari 3-3. In questa partita si sono affrontate le giovani promesse Francesca Seu del Muravera e Laura Alba Pinna del TT Sassari. Ha vinto l’atleta sassarese. Due vittorie per il Norbello Giallo, 4-0 al Molfetta e 4-1 all’Enna, ancora in evidenza Tan Wenling con quattro successi. Il TT Sassari ha concluso al terzo posto la sua prima esperienza in A2. Ieri due pareggi, con Muravera ed Ennio Cristofaro.

