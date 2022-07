Grande prestazione di Nicola Canu, che nel main event del Fight Club Roma ha battuto per decisione medica Gianluca Trotti, campione italiano in carica di Kickboxing nella categoria -63,5kg per la Federazione Italiana FederKombat (l'unica riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico). Lo stop è stato causato da una ginocchiata portata da Canu al viso del suo avversario in avvio di terza ripresa.

L'evento di livello nazionale, sul quadrato della Stazione Birra, proponeva incontro di Muay Thai, Kickboxing e K1. All'angolo dell'atleta sardo c'era come sempre il suo istruttore, Alessandro Alias. Presente all'evento anche il compagno di palestra Andrea Mascia, che ha combattuto in apertura di gala vincendo il suo match ai punti contro Antonio Guida.

“Ero fermo da diversi anni tra Covid e la nascita di mia figlia”, dichiara l'atleta oristanese della Golden Rule Academy, “Ho ripreso a combattere ad ottobre a Napoli vincendo sempre il match ai punti, poi qualche altro periodo di fermo per via delle restrizioni Covid. Finalmente siamo riusciti a rimetterci in carreggiata con questa vittoria a Roma. Ora aspetto di combattere per il titolo mondiale”.

