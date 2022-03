Poche sorprese nei campionati di B e C regionale femminile.

Serie B. Iniziata la post season nel massimo torneo regionale. Tutto secondo pronostico, sia per quanto riguarda i playoff che nella sfida playout. Per quanto riguarda la lotta per la promozione, è netta la vittoria della Iannas Virtus Cagliari, che si sbarazza della Dinamo 2000 per 100-24 (tra le cagliaritane Brunetti realizza 20 punti). Si impone anche la Mercede Alghero, contro il Basket 90, per 90-57, nonostante le assenze di Mitreva e Obinu (in panchina ma non utilizzabili), ma con una Espedale da 35 punti. Successo anche dell’Antonianum Quartu, contro il San Salvatore Selargius (71-52), grazie al break effettuato nel terzo quarto, e del Su Planu (con Piaz che segna 24 punti) sullo Spirito Sportivo, con allungo decisivo negli ultimi 10’. Nei playout, invece, vittoria dell’Astro contro la Costruzioni Valentino Alghero, per 83-69. Tra mercoledì e giovedì in programma gara 2, a campi invertiti.

Serie C. Non si ferma la corsa dell’imbattuta New Basket Ploaghe che supera con autorità il Nuovo Basket Oristano con il punteggio di 99-25. Colpo esterno della capolista Ferrini Quartu, sul campo del Nuoro (48-67). Migliore realizzatrice è Desogus della Ferrini, con 18 punti. Chiude il quadro delle sfide di giornata la netta vittoria del Basket Quartu contro l’Assemini (71-36).

