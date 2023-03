In attesa delle prime gare in terra sarda, fioccano le notizie sui programmi di piloti e navigatori isolani e interessanti eventi organizzati sul territorio. Il Campionato Regionale Rally Delegazione Sardegna Aci Sport si aprirà il 1º Rally Sulcis Iglesiente (17-19 marzo), seguito nel weekend dell’1-2 aprile dalla cronoscalata Alghero-Scala Piccada, primo round del Campionato Italiano Velocità Montagna, seguita dal Rally Internazionale Storico Costa Smeralda (14-15 aprile). Poi il tricolore Rallycross vedrà la Ittiri Arena protagonista in due degli otto round del Cirx, quello del 29 aprile, con coefficiente 2, e quello del 30 aprile.

“Siamo pronti per accogliere ben due prove nel nostro circuito”, ha commentato Gianni Marmillata, presidente della Rally Arena Group. “Il sabato ci sarà la classica gara e la domenica nella edizione reverse. Attendiamo le iscrizioni dei campioni italiani e dei piloti sardi che vorranno divertirsi e passare due giornate nella Rally Arena”.

Cagliari. Nel capoluogo regionale è nato l'Aci Historic Cagliari, promosso e patrocinato dall’Aci Cagliari. L’associazione verrà presentata sabato 11 marzo alle 11 nella Biblioteca Accimo di Elmas (Zona industriale Casic, via G. Natta 21) e per l’occasione verrà organizzata una mostra statica di vetture storiche - a cui sono invitati a partecipare tutti i possessori di auto con quelle caratteristiche - e di Ferrari, promossa dalla Scuderia Ferrari Club Cagliari.

Dopo la presentazione, spazio alla conferenza tenuta da Gianni Agnesa, ingegnere e autore del libro “312 P, La più bella rossa da corsa”, che racconterà i segreti della Ferrari 312 P realizzata a Maranello per il Mondiale 1969 e dei piloti Chris Amon e Mario Andretti, che l’hanno guidata.

L’altra news dall’Aci cagliaritano riguarda la nomina di Gianni Saddi a delegato provinciale Aci Sport. Saddi, per dedicarsi al nuovo incarico, ha lasciato la presidenza dell’associazione Aci Cagliari per lo Sport, al cui timone c’è ora Federico Onnis Cugia.

Rally. Nel fine settimana, al 46º Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, gara d’apertura del Campionato Italiano Assoluto Rally, anche l’equipaggio della Porto Cervo Racing formato Paolo Moricci e Paolo Garavaldi, in gara su Renault Clio Rs Line, e quello che vede il diciannovenne olbiese Mattia Ricciu dividere l’abitacolo della Yaris Gr col navigatore di Padru, Stefano Pudda, portacolori dell’Autoservice Sport. Il Ciocco sarà il primo dei sei round della Gr Yaris Rally Cup, campionato monomarca Toyota che i due disputeranno con l’intenzione di far bene nella Categoria Under 23. “Correrò la Gr Yaris Rally Cup con Ricciu, poi a Iglesias con Goddi, l’iridato Ris con Biolghini e altre gare con Budroni e Marrone”, anticipa Pudda.

Tra le novità spicca la prima volta di un equipaggio tutto sardo come portacolori dell’Aci Team Italia al Campionato Italiano Rally Junior. Il pilota di Torralba, Antonio Gudenzi, e il navigatore di Santa Maria Coghinas, Marco Demontis, gareggeranno su una Renault Clio Rally5.

“Siamo molto contenti di poter prendere parte a questa sfida che ci stimola moltissimo, comunque vada sarà un successo. Saremo quelli con minore esperienza ma per noi sarà un onore gareggiare per imparare e crescere. Siamo emozionati ma non può essere altrimenti: è l’occasione che aspettavamo” spiega Gudenzi.

Novità anche per il navigatore Fabio Salis: “Sarà il mio 15º anno di gare e per la prima volta non porterò i colori della Porto Cervo Racing. È stata una scelta difficile, la scuderia è stata come una famiglia nella quale ho vissuto momenti speciali, tuttavia nello sviluppo della mia carriera sono necessarie risorse e supporti che quest’ultima non può fornirmi. Spero comunque di partecipare al Rally Terra Sarda, gara sapientemente organizzata dalla stessa scuderia, per cercare di ripetere il bel risultato ottenuto lo scorso anno”.

Gare precedenti. Nelle ultime gare erano arrivati il 5º posto di classe nella Rally4/R2 del navigatore della Porto Cervo Racing Tonino Mulas al 31° Rally dei Laghi, corso con Marco Quaranta (Peugeot 208 R2), e il 14º posto assoluto, 3º di gruppo e classe di Fabrizio Martinis e Valentina Boi, alfieri della Mrc Sport su Peugeot 208 Gt Line, al Rally di Foligno.

