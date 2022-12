Neanche il tempo di archiviare il 2º Formula Challenge d’Ogliastra, gara valida per il campionato regionale Aci Sport, che a breve si accenderanno i riflettori e motori sul 4º Challenge Riviera del Corallo, organizzato dal Team Alghero Corse in collaborazione con Aci Sassari, Comune di Alghero e Fondazione Metà. La manifestazione si terrà sabato e domenica nel collaudato circuito cittadino ricavato nel Piazzale della Pace e sarà valida come ultima prova del campionato tricolore, decisiva per l’assegnazione del titolo. Grande attesa per l'elenco iscritti, nella scorsa edizione vinse Enea Carta, che proverà a ripetersi dopo il successo ottenuto domenica.

Lo scorso weekend. Domenica, a Girasole, una quarantina di piloti si è data battaglia sul circuito “Is Arenadas” nella manifestazione organizzata da Ogliastra Racing. Ad avere la meglio il sassarese Enea Carta, che ha staccato tutti a bordo della prestante Radical Prosport ed è poi salito sul podio in compagnia di Pier Raffaele Marcello e Dario Mannoni, entrambi su Formula Gloria. "Complimenti agli organizzatori del Team Ogliastra Racing, è stata un'ottima manifestazione: li ringrazio e do appuntamento al prossimo anno. Un grazie va anche alla mia famiglia, che mi accompagna e mi sostiene sempre", ha commentato Carta.

Intanto, a Ittiri, domenica si è conclusa la splendida manifestazione inclusiva Rally for All - Brividi a cinque sensi, organizzata da Arena Group e Autoservice Sport, che dopo un interessante convegno sul motorsport, hanno acceso i motori di una quindicina di auto da corsa per consentire a oltre cento persone con disabilità di compiere un giro di pista alla Ittiri Arena accompagnati da piloti licenziati. Il tracciato ittirese è stato confermato tra le tappe del Campionato Italiano Rallycross 2023. Si correrà all’Arena il 29 aprile e la gara, valida come secondo round tricolore, avrà coefficiente 2.

Nel fine settimana diversi equipaggi sardi sono stati invece impegnati in gara nella Penisola. All’8º Rallyday della Fettunta, 16º posto assoluto, 6º di gruppo e 2º di classe per Cocco-Mele su Renault Clio Williams Rc3n/A7, portacolori dell’Autoservice Sport, mentre sono stati costretti al ritiro Moricci-Garavaldi (Porto Cervo Racing). Al 25º Rally del Monferrato e del Moscato, Piredda-Ruiu hanno chiuso in 53ª posizione (Peugeot 208, Autoservice Sport), mentre Piras-Fancello e Goddi-Garrucciu si sono ritirati.

