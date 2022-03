Turno favorevole alle squadre che hanno giocato in casa nella decima di ritorno del torneo di serie D regionale.

Il duello. Il match clou di giornata era quello tra San Sperate ed Elmas, le formazioni forse più in forma del girone. Si impongono i sansperatini per 70-68 al termine di una contesa decisamente equilibrata. A dirlo sono i parziali, chiusi sempre in parità, dopo il 17-15 dei primi 10’. Alla fine la spunta il quintetto allenato da Jean Patrick Sorrentino, alla sesta vittoria di fila che vale il terzo posto in classifica in condominio con l'Astro. Elmas si deve accontentare del miglior realizzatore, Di Ciaula, con 23 punti.

Il ritorno della capolista. Per il San Salvatore arriva il successo, convincente, contro Genneruxi (86-70). Selargini sempre avanti, fino al 75-49 del 30’. Migliori realizzatori della gara sono Melis e Spano, del San Salvatore, con 16 punti.

Le altre. Larga vittoria del Sennori, contro Assemini, per 78-41. Tra i padroni di casa spiccano i 26 punti di Merella. Chiude il quadro il successo di Carbonia, contro Oristano Basket, per 84-65. Oristanesi avanti all’intervallo (34-41). Ripresa di marca “miners” che ribaltano nel terzo quarto (52-47 al 30') e allungano negli ultimi 10’. Tra gli oristanesi da segnalare i 30 punti di Masala. Rinviata Astro-Azzurra Oristano.

