Nel girone A di Promozione, dopo la vittoria (2-1) di ieri del Lanusei, promosso in Eccellenza, contro il Guspini si è completata oggi la terzultima giornata.

Il Tortolì, seconda forza, travolge (4-0) l’Atletico Masainas, ora penultimo.

Il Pirri di Paolo Busanca blocca (1-1) in trasferta il Sant’Elena. Quartesi che restano appaiati in terza posizione col Cus Cagliari che pareggia (2-2) a Uta. Il Terralba affonda (6-0) il Villamassargia e si porta a due lunghezze dal terzo posto.

Perde l’occasione di avvicinarsi ai playoff il Castiadas, battuto (1-2) all’”Annunziata” dall’Atletico Cagliari.

Importante successo (2-0) del Selargius contro la Villacidrese. L’Orrolese espugna (0-1) il campo della Tharros e spera ancora nei playout.

Nel girone B, sconfitta (2-1) indolore per il Buddusò contro il Luogosanto. La squadra biancoceleste viene comunque promossa in Eccellenza in virtù del pareggio (2-2) dell’Usinese a Sennori. Luogosanto e Coghinas, che batte (3-0) il Bosa, restano appaiate in terza posizione ad un punto dall’Usinese.

Il Bonorva vince (3-2) contro l’ostico Tuttavista, quintultimo. Al “Biagio Pirina” di Arzachena gli smeraldini superano (3-2) l’ostico Tonara.

La Macomerese espugna (1-2) il campo dell’Atletico Bono. Pokerissimo (0-5) dello Stintino a Abbasanta. Pareggio senza reti tra Lanteri e Castelsardo. Chiude Ovodda-Siniscola 2-1.

