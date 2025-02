Lo Ierzu punta oggi a riagganciare il Decimoputzu in vetta alla classifica del girone A di Prima categoria. Ieri la capolista non è andata oltre il pari a Settimo (3-3). Oggi gli ogliastrini affrontano la difficile ma non impossibile trasferta sul campo dell'Azzurra a Monserrato. Una vittoria significherebbe quota 45, sullo stesso livello quindi della capolista. L'allenatore Andrea Piccarreta ha preparato la squadra a dovere. Sa che l'impegno è difficile ma oggi non ha alternative se vuole recuperare subito la vetta. Deve vincere. In coda, impegni difficili per San Vito e Himalaya. Nel girone B, la capolista Samugheo gioca a Cortoghiana con l'obiettivo di replicare immediatamente al successo di ieri della seconda della classe, il Gonosfanadiga, passato sul campo della don Bosco per 2-1. Il Perdaxius ospita l'Arbus di Virgilio Perra, l'Isili ha un impegno difficile sul terreno della Gialeto. Nel girone C, le due grandi giocano in trasferta: la capolista Thiesi a Dorgali , l'Ozierese, a Posada. Ieri il Fonni ha piegato la Bittese per 1-0. Nel girone D, la capolista Campanedda sarà ospite del FC Alghero. Ier, due anticipi: la vice capolista Oschirese ha travolto per 6-0 il La Salette, il Monte Alma ha espugnato (1-4) il campo del Ploaghe.

Nel campionato di Seconda categoria si gioca oggi la seconda giornata del girone di ritorno. La classifica degli otto gironi vede in vetta il sarroch, il Decimo 07, il Cardedu, la Virus Furtei, la San Marco di Cabras, (Santu Pedru e Calagonone, prime nel girone F), l'Atletico Sorso e il Lauras. I distacchi con le inseguitrici sono minimi. Come a dire che tutto può ancora succedere nella corsa, difficile, verso la Prima categoria.

Oggi gli impegni delle capoliste non sono facili: il Sarroch ospita la Sulcitana, il Cardedu attende la visita dell'Escalaplano, il Furtei gioca a San Gavino, il Sorso ospita la SP Alghero, mentre il Lauras attende a casa il Palau. Ieri si è giocato lo scontro al vertice del girone F col Calagonone che ha vinto sul terreno del Santu Predu (1-2), raggiungendolo in vetta, a quota 33. Oggi la Lulese che ospita la Budonese può superale in classifica. In agguato anche Blasi Irgolese e Supramonte, oggi a quota 31. Nel girone E, riposa la San Marco.

