Chiusa la fase a gironi, per la C Silver di basket scocca l’ora di quella a orologio, che prevede nove giornate di gara.

Si comincia sabato 18 con Olimpia-Uri (ore 18), Elmas-Antonianum (19) e Ferrini-Calasetta (19), seguite dal posticipo della domenica, il derby sassarese Sef Torres-Sant’Orsola (17).

Il 25 febbraio ci sarà tempo per giocare anche la seconda giornata, con Calasetta-Elmas, Sant’Orsola-Olimpia e Uri-Ferrini, mentre Cus Sassari-Sef Torres slitterà al primo marzo. Nella terza giornata, in programma nel primo fine settimana di marzo, occhi puntati sul big match tra la Delogu Legnami e i leoni arancioneri del Tavoni, e grande attesa anche per il derby quartese Antonianum-Ferrini (19 marzo) e per lo scontro al vertice Ferrini-Torres (25 marzo). Unica sosta nel fine settimana dell’8-9 aprile, poi le ultime due giornate, 15-16 e 22-23 aprile, dopo le quali scatteranno i playoff.

Al momento, la Ferrini Delogu Legnami guida la classifica con 26 davanti alle sassaresi Sef Torres e Sant’Orsola, seconda e terza con 22 punti all’attivo. Quarto, a quota 18, Il Veliero Calasetta, seguito dalla Manitech Elmas (16), che chiude la top5 davanti all’Olimpia (12). Alle spalle di Cus Sassari e Basket Uri, entrambi a 10 punti, solo l’Antonianum Quartu, ultimo a -2 dal Buk.

