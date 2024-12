Sarebbe stato, quello tra Santa Teresa Gallura e Alà per la dodicesima di andata del Girone H di Seconda Categoria, l'ultimo derby in assoluto del 2024 fra squadre galluresi. Invece è stato nuovamente rinviato, per il perdurare dei problemi alla struttura di gioco “Teresina”.

L'ultimo derby in Gallura dell'anno che sta per terminare rimane così quello disputato domenica 22 al "Signora Chiara", tra Calangianus e San Teodoro Porto Rotondo. Tale accadimento ci dà l'input per fare un resoconto delle "Stragalluresi" disputate nel girone di andata del massimo torneo sardo, ma anche un rapido sguardo alle squadre della Gallura che partecipano ai campionati inferiori: Promozione, Prima e Seconda Categoria.

Con la vittoria a spese dei Teodorotondini, i giallorossi portano a due i successi nei derby della prima metà di campionato, avendo conquistato i tre punti anche nel confronto col Tempio. Di contro, ha guadagnato un solo punto il San Teodoro Porto Rotondo, frutto del pari col Budoni. Ad affiancare i calangianesi a quota 6 un altra realtà ai piedi del "Limbara": quel Tempio che è andato a "pescare" i primi 3 in laguna, per poi conquistare gli altri al "Manconi", nel big metch col Budoni. Questi ultimi – secondi in Eccellenza a -2 dal Monastir capolista – hanno conquistato il massimo a Calangianus e in precedenza avevano pareggiato a San Teodoro, per un totale di 4 punti. Detto delle "Stragalluresi" rimane di positivo il fatto che Budoni, Tempio e Calangianus occupano un'ottima posizione in classifica, essendo tutte in zona playoff. In acque agitate si trova attualmente il San Teodoro, ma ha tutto un girone di ritorno per poter migliorare la rotta.

Nel campionato di Promozione nel Girone B a condurre è il Buddusò, che inseriamo poiché appartenente all'ex Provincia Olbia-Tempio. Alle sue spalle la bagarre è assoluta, con ben 7 squadre racchiuse in 4 punti che lottano per accaparrarsi quantomeno un posto tra i playoff. Tra queste troviamo, appaiate a 28 punti, sia l'Arzachena sia il Luogosanto e immettiamo anche, non fosse altro che per "vicinanza territoriale", anche il Coghinas che di punti ne ha 29.

In Prima Categoria, Girone D, oltre al Badesi 09 che staziona a centro classifica (22 punti) anche l'Oschirese (anch'essa 22), che figurava tra i comuni ex provincia Olbia-Tempio, mentre La Salette di Olbia e il Porto San Paolo chiudono la graduatoria. Per chiudere eccoci alla Seconda Categoria, Girone H: questa è formata nella quasi totalità da compagini galluresi, che detengono anche la vetta. Il Lauras è solitario con 30 punti, alle sue spalle mordono il freno lo Sporting Paduledda a -2 e il Porto Cervo a -4, attardate le altre. L'augurio per il 2025 è che tutte riescano a centrare i loro obiettivi.

