Le maglie saranno giallorosse, il nome sarà Alghero Calcio. E' questa la notizia che rimbomba negli ambienti calcistici della Riviera del Corallo. L'accordo, trovato tra l'Audax Algherese (neopromossa in Prima categoria) e l'Alghero Calcio rilancia il sogno giallorosso. Un'idea accarezzata spesso in questi anni, ma mai concretizzata. Si riparte dalla prima categoria, sperando di rinverdire presto i fasti del calcio algherese, issatosi per la prima volta in Quarta serie (l'attuale Serie D) nella seconda metà degli Anni Sessanta e arrivato a ben figurare in Lega Pro nel nuovo Millennio. Si fanno già diversi nomi per la nuova rosa, con tanti atleti locali che hanno ben figurato nel recentissimo passato con altre maglie. I termini dell'accordo e l'organigramma verranno presentanti giovedì, alle 10, nell'ufficio del sindaco Mario Conoci.

