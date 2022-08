Grande novità in casa Raimond Sassari. Il sodalizio turritano, già grande protagonista in A1 maschile, ha annunciato di aver costituito una formazione femminile che sarà al via del prossimo campionato di A2. La serie cadetta femminile vede in corsa 27 formazioni distribuite in cinque gironi diversi. Le rossoblù sassaresi sono state inserite nel gruppo A, lo stesso di Lions Sassari, Città del Redentore, Cassano Magnago, Leno, Brescia e Ferrarin.

A cinque anni dalla nascita della società, che la scorsa stagione ha messo in bacheca il primo trofeo, la Coppa Italia maschile di A1, i sassaresi hanno deciso di puntare anche sul settore femminile, una nuova e ambiziosa sfida che affronteranno con coach Lorenzo Vosca al timone del gruppo rosa. Vosca, ex giocatore e allenatore della formazione maschile, avrà a disposizione un roster formato per la maggior parte da giocatrici sassaresi.

Il commento. “Ci affacciamo alla Serie A2 femminile per la prima volta e con grande entusiasmo, con il proposito di ben figurare su tutti i campi e la volontà di dare del filo da torcere a qualunque avversario”, ha sottolineato la presidente della Raimond, Luana Morreale. “Al momento, è prematuro parlare di obiettivi a lungo termine, ma il sogno è quello di riuscire a riportare, nel giro di qualche anno, una squadra femminile sassarese sui parquet della A1”.

Le altre. Se ai nastri di partenza dell’A2 femminile, che quest’anno si chiuderà con una Final8 che mette in palio due promozioni in A1, non ci sarà l’Handball Selargius, al via della serie cadetta maschile non mancherà la Verdeazzurro Sassari, attrezzata veterana del torneo.

I sassaresi, che debutteranno in campionato il 3 settembre sul campo del Bologna United, sono inseriti nel girone B con Prato, Chiaravalle, Moteprandone, Cingoli, Pallamano 85 San Lazzaro, Modena, Tavarnelle, Camerano, Pescara, Parma, Ferrara, Lions Teramo e, per l’appunto, Bologna United.

