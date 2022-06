Ora è ufficiale. Marco Nappi sarà l’allenatore dell’Arzachena (Serie D, girone G) anche nella prossima stagione. Ad annunciarlo la società biancoverde attraverso un comunicato col quale fa sapere di aver esteso il contratto al tecnico per la stagione 2022/2023.

Non poteva andare diversamente vista l’ottima stagione degli smeraldini culminata col raggiungimento dei playoff. Biancoverdi che hanno conquistato 64 punti chiudendo in quarta posizione. Nel primo turno degli spareggi sono stati eliminati dalla Torres al Vanni Sanna disputando comunque una buona gara. Si sono costruite basi solite per tentare il salto di categoria già dalla prossima stagione.

© Riproduzione riservata