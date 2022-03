Il Muravera non giocherà domenica prossima contro il Cassino. L’incontro è stato rinviato al 6 aprile alle 15 in quanto dei tesserati laziali, oltre il numero consentito, sono risultati positivi al Covid. Muravera che non giocherà neanche nel turno di mercoledì prossimo con l’Arzachena. “Siamo purtroppo costretti ancora a fermarci”, dice il presidente dei gialloblù, Stefano Boi. “Ci ritroveremo a giocare più incontri ravvicinati. Non è la prima volta. Questo influisce sui risultati. La continuità di gioco è fondamentale”. Il ritorno in campo dei gialloblù dovrebbe quindi essere il 3 aprile: in calendario il derby casalingo con la Torres.

