Nove punti negli ultimi tre incontri. Il Muravera è la squadra del momento nel campionato di Serie D, girone G. Mancosu e compagni domenica scorsa hanno sconfitto la capolista Giugliano reinserendosi con prepotenza nella corsa playoff. Un Muravera semplicemente straordinario. Per la squadra di Francesco Loi è stato un successo quasi storico, con i tifosi in visibilio e con i tifosi ospiti (una cinquantina) che a fine gara si sono trattenuti a lungo con la loro squadra per un confronto sotto la loro tribunetta.

Una partita spettacolare e ben giocata. Ancora in evidenza il bomber Matteo Mancosu, ex Bologna, Toronto ed Entella, che si è procurato e ha trasformato il rigore decisivo. Tutti oltre la sufficienza. Bene i difensori centrali Moi e Mileto, Arvia in mezzo al campo e Floris sempre presente nelle azioni decisiva. Tutti i giovani si sono dimostrati all’altezza. Eppure il Muravera ha dovuto fare i conti con delle assenze importanti. “I ragazzi sono stati straordinari”, dice Loi. “Non posso che ringraziarli per impegno e spirito di sacrificio. Una prestazione da grande squadra contro la prima della classe. Questo nonostante le mille difficoltà per le assenze”, continua Loi, “che mi hanno costretto a schierare gran parte dei calciatori fuori ruolo. Abbiamo fatto la nostra partita senza barricate, anche dopo il vantaggio. Abbiamo continuato a giocare, creare occasioni e senza subire”. Giustificata la gioia anche del vice Antonio Carta, del diesse Sebastian Puddu e del presidente Stefano Boi, il segretario Franco Palleschi e di tutti gli altri dirigenti. Coro unanime: ragazzi fantastici.

Loi invita a volare basso. “Dobbiamo fare altri sette punti per metterci al sicuro”. Domenica prossima altro scontro diretto playoff, sul campo dell’Ostia Mare. “Una trasferta durissima”, chiude il tecnico dei canarini. “Speriamo di recuperare qualche elemento”.

