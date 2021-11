Rinviata domenica scorsa per impraticabilità del campo, la gara di serie D fra Muravera e Arzachena verrà recuperata mercoledì 24 novembre alle 14,30. Lo ha stabilito la Lega nazionale dilettanti. Domenica l'arbitro, accompagnato dai capitani delle due squadre, aveva effettuato due sopralluoghi sul terreno di gioco verificando l'impossibilità di iniziare la gara a causa dell’acqua piovana che aveva letteralmente allagato la fascia del campo che ospita le panchine. Il Muravera domenica prossima giocherà sempre in casa il derby con la Torres. Tre giorni dopo il derby con i biancoverdi. Un autentico tour de force anche per l'Arzachena che domenica giocherà in casa con la Nuova Florida. Per le due squadre è necessario punti.

