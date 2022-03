L’attaccante del Porto Rotondo, Alessio Mulas tenta la fuga nella classifica dei bomber del campionato di Eccellenza. E’ andato a segno anche domenica scorsa ed ora è davanti a tutti con diciassette reti. Alle sue spalle sempre l’argentino dell’Ilva, Blas Tapparello, staccato di due lunghezze.

Avanzano Mauricio Villa del Budoni e Pierpaolo Falchi (Taloro Gavoi). Per loro i sigilli sono quattordici. Altra doppietta per il compagno di reparto di Mulas, Danilo Ruzzittu che aggancia a tredici reti Mattia Caddeo del Ghilarza. “Mulas e Ruzzittu stanno facendo un gran bene come tutta la squadra”, dice il dirigente degli olbiesi, Marco Piemonte. “Sono due grandi giocatori oltre che persone fantastiche”.

La classifica

17 RETI: Mulas (Porto Rotondo).

15 RETI: Tapparello (Ilvamaddalena).

14 RETI: Villa (3 rig.) (10 Castiadas, 4 Budoni); Falchi (Taloro Gavoi).

13 RETI: M. Caddeo (2 rig.) (Ghilarza); Ruzzittu (2 rig.) (Porto Rotondo).

11 RETI: Camba (Ferrini); Ragatzu (2 rig.) (Nuorese).

10 RETI: Coquin (3 rig.) (Bosa); Santoro (8 Castiadas, 2 Budoni); Podda (5 rig.) (Ferrini); Nieddu (3 rig.) (Idolo); Fangwa (1 rig.) (Monastir K.); Mboup (2 rig.) (Sant’Elena).

