Bottino lusinghiero per il Team Tarantini Fight Club ai Campionati Italiani e al Trofeo Italia di Muay Thai, disputati nel weekend al Palatorrino di Roma sotto l’egida della Federkombat. Nonostante l’assenza di diversi atleti della categoria Senior, la squadra sassarese ha ottenuto 13 medaglie, così suddivise: 3 ori, 7 argenti e 3 bronzi.

Sul gradino più alto del podio Alessandro Casu, Luca Manchia e Costanzo Migheli, vincitori nelle rispettive categorie.

Le medaglie d’argento sono andate a Sara Fancellu, Sofia Fiori, Valentino Azzu, Veronica Scanu, Sebastiano Olivieri, Simone Cifone e Federica Meloni, protagonisti di un percorso che si è fermato solo in finale.

Infine terzo gradino del podio per Mattia Fois, Arianna Grussu e Alice Campus.

L’evento ha visto un livello tecnico elevato e ha confermato la competitività degli atleti sassaresi nel panorama nazionale della Muay Thai.

