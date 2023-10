Pochi mesi dopo aver conseguito il brevetto da amazzoni, le diciassettenni Elena Porto e Aurora Siesto, portacolori dell’Equitazione Porto Torres, hanno conquistato il titolo italiano Mounted Games Under 18 a coppie alla manifestazione disputata al Villaggio Equestre La Macchiarella di Roma, a cui hanno partecipato 227 binomi provenienti da tutta Italia.

Le due atlete sarde, guidate dal tecnico Maria Laura Borgacci, hanno giocato cinque volte in tre giorni e affrontato 3 sessioni di qualificazioni divise in 3 batterie da 4 squadre l’una, la semifinale da 8 squadre divise in due batterie da 4 e la finale a 4. In tutto hanno giocato cinque volte in tre giorni.

La vittoria è arrivata su due pony di origine sarda. Elena Porto ha montato Unno, Aurora Siesto Wendy. Le due, che hanno iniziato a montare i pony quando avevano sei anni, già ai pony games, in passato, avevano conquistato qualche medaglia, l’ultima, d’oro, nel 2022 ad Arezzo.

Ai Mounted Games di Roma, stavolta, si sono cimentate in una serie di giochi-gare di abilità, equilibrio e velocità, oltre a slalom, oggetti da spostare da un picchetto o da un recipiente all'altro, oggetti che vanno raccolti da terra scendendo da cavallo e poi risalendoci.

Podio sfiorato per Federico Tamponi su Sofia, cavaliere del Circolo Ippico La Casa del Colle di Aggius, arrivato quarto con la squadra dei Bolo Sardi, che vedeva ai nastri di partenza il cavaliere gallurese e le bolognesi Vera Nicolosi e Martina Buriani.

© Riproduzione riservata