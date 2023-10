Omar Magliona campione nel Master Tricolore Prototipi, serie nazionale su pista organizzata da Pnk Motorsport. Il pilota sassarese, già campione classe Cn2 nel 2022, aveva bisogno di appena quattro punti per conquistare il titolo 2023, ma ieri, al Mugello, ha preferito mettere a referto due vittorie pesanti e ha centrato l’obiettivo con un weekend d’anticipo, rendendo di fatto ininfluenti le due gare in programma a Misano il 5 novembre.

Magliona, partito in prima fila in gara1 e in pole position in gara 2, ha portato al successo la fidata Norma M20 Fc classe Cn2 del team toscano Cms Racing Cars. E adesso già pensa al futuro e preannuncia possibili novità significative.

«Sono fiero e soddisfatto. La gioia del titolo è arrivata già al termine di gara 1, ma quando guidi è sempre un puro divertimento per uno sportivo verace e allora non siamo voluti mancare in gara 2. È stata una stagione trionfale e vittoriosa, affrontata con una Norma-Honda competitiva e sono contento per questo secondo titolo consecutivo al secondo tentativo», ha sottolineato Omar Magliona. «Il mio grazie va a tutta la squadra della Cms, alla scuderia, alle aziende che mi sostengono e alla mia famiglia che mi segue con profonda vicinanza. Devi avere sempre voglia di vincere e di continuare a lottare, se manca questo significa che è giunto il momento di voltare pagina. Ora ci godiamo questo titolo ma già in settimana inizieremo a pianificare la stagione 2024, per la quale non sono affatto escluse sorprese. Vedremo dove ci porterà il nostro lavoro, l’importante è continuare così».

