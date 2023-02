All’indomani della scomparsa di Christian “Chicco” Angius, segretario del Motoclub Motorschool Riola, il motociclismo sardo si prepara a ricordare due personaggi molto noti nell’ambiente delle due ruote.

Domenica, a Quartucciu, si correrà Il Regolarista - 4º Memorial Vadilonga Valtellino.

Carlo Vadilonga era un pilota di moto titolato nonché Commissario di Gara della Federazione Motociclistica Italiana a livello nazionale, mentre Giustino Valtellino, anch’egli venuto a mancare nel 2019, oltre a essere stato un pilota titolato, aveva ricoperto anche gli incarichi di vice presidente regionale della Fmi, direttore di gara e presidente e vice del Mc Città di Cagliari.

La manifestazione, organizzata dal Motoclub Città di Cagliari in territorio di Quartucciu (Viale dell'Autonomia Regionale Sarda, lato Cava), vedrà 50 coppie di piloti in gara per due ore su fuoristrada moderne, vintage e scrambler.

Nel 2022, Simone Picciau e Sergio Mibelli (Mc Città di Cagliari) si erano imposti nella Sprint con le moderne. Michele Medda e Fabio Serra (Mc Baccalamanza) si erano aggiudicati la Evo, Andrea Caredda, Tommaso Cannas e Nicola Manca (Mc Motocicli Audaci) la Scrambler e Gigi Lai e Fabio Palazzari (Mc Carbonia) avevano bissato il successo del 2021 nella categoria Vintage. Tutto il ricavato della Coppa Il Regolarista verrà devoluto Fondazione Airc per la ricerca sul cancro Ets.

© Riproduzione riservata