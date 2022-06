Regolarità, voglia di fare, abnegazione. Antonio Moro sta disputando un 2022 ad alti livelli ed è pronto a proseguire, seguito dal suo tecnico Gianni Puggioni, in una cammino di crescita in grado di condurlo a risultati sempre più importanti. Risultati che, nel caso di Moro, parlano chiaramente e che testimoniano un netto passo in avanti in una stagione dove le sfide e le occasioni per fare bene non mancano di certo.

Dopo il bronzo sui 60 ai Tricolori Indoor Assoluti, distanza in cui il portacolori della Delogu Nuoro ha ottenuto un eccellente 6’’67, è arrivato per lo sprinter nuorese anche il record sardo assoluto outdoor sugli 80 con 8’’64 e la consapevolezza di poter rendere ad altissimi livelli sulla distanza regina dei 100 metri. Distanza che Moro ha affrontato con caparbietà anche ieri, nell’impianto di Sa Duchessa a Cagliari in via Is Mirrionis, nel corso della quinta edizione del Memorial ‘’Un Sorriso per Sara’’ dove si è imposto con il crono di 10’’53, dopo aver disputato una buonissima batteria in 10’’48. Tempi di valore, vicini al suo personale siglato l’anno scorso in 10’’29. “Sono state due buone gare, mi ritengo abbastanza soddisfatto così come di questo inizio di stagione’’, commenta Moro che fa un bilancio su queste prime uscite stagionali all’aperto. “In batteria, ieri, ho corso meglio, pur essendoci vento contrario. La finale si è svolta un po’ in ritardo e questo mi ha leggermente condizionato, insieme a qualche piccolo errore tecnico. Ma fa parte del gioco e sono spunti importanti da cogliere in vista delle prossime gare’’.

Gare che il primatista sardo affronterà con piglio deciso e umiltà, pronto a dare il meglio di sé per ritagliarsi il suo spazio tra i migliori interpreti dello sprint italiano. “Gareggerò anche oggi’’, conclude. “Sarò a Ploaghe e disputerò sia i 100 che i 200, distanza che affronterò per la prima volta in questa stagione. Affrontare due gare a distanza di ventiquattr'ore è un ottimo allenamento, oltre che una opportunità di mettersi alla prova. Attualmente siamo in fase di preparazione e di carico, per quest’anno il focus sono i 100 e i Tricolori Assoluti ma cercheremo di migliorarci e progredire anche sul mezzo giro di pista’’.

