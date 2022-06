Partecipazione buona, segnali incoraggianti e, nonostante un vento a tratti fastidioso, la consapevolezza di avere un movimento in crescita e determinato. È andato in scena, ieri a Ploaghe, il ‘’Trofeo Lello Baule’’ giunto alla sua quarta edizione: una gara che si è ritagliata il suo spazio nel calendario isolano, coinvolgendo atleti di valore che possono ambire a un egregio salto di qualità.

L’atleta più atteso era il bronzo Tricolore indoor sui 60 Antonio Moro: il portacolori della Delogu Nuoro, seguito dal tecnico Gianni Puggioni, ha vinto i 100 in 10’’20, tempo che avrebbe rappresentato per il nuorese il nuovo personale ma che non può essere omologato in quanto oltre il limite (quasi quattro metri di vento a favore). Nonostante ciò Moro ha corso in spinta, dimostrando una buona reattività e la consueta caparbietà nell’approccio alla gara. “Ho ritrovato buone sensazioni mentre ero in gara’’, commenta. “Certo, è un peccato che il vento non fosse regolare ma guardiamo avanti. Due giorni fa ho corso al memorial ‘’Un Sorriso per Sara’’ a Cagliari, ieri a Ploaghe. Sono due ottimi allenamenti in vista dei Tricolori Assoluti’’.

Non sono mancate le prestazioni interessanti, sia tra gli Assoluti che nel settore giovanile: sui 200 si rivede un pimpante Federico Aru (Cus Sassari) primo in 22’’46, sugli 800 un Gabriele Tocco (Ichnos Sassari) in crescita vince in 1’57’’57 davanti a Francesco Sanna (Pm, Atl. Olbia) secondo in 1’57’’79 e Mattia Careddu (Jm, Atl. Porto Torres) terzo in 1’58’’59. Nel mezzofondo, bel passo in avanti sui 3000 per lo Junior Alessandro Careddu (Atl. Porto Torres) protagonista di una gara caparbia vinta in 9’09’’79 suo nuovo personale sulla distanza, andando a migliorarsi di ben otto secondi. Tra i Cadetti, miglioramento anche per Matteo Mura (I Guerrieri del Pavone) primo in 2’44’08, vittoria sugli 80 per Silvia Busellu (Atl. Ploaghe) in 10’’78 e per la talentuosa Viola Siaglia (Atl. Porto Torres) sui 300 in 42’’91.

© Riproduzione riservata