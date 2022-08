Il Campionato del Mondo di Lotta Stile Libero U20, in cui partiva tra i favoriti, si è chiuso prima del previsto per il sassarese Simone Vincenzo Piroddu.

A Sofia, il lottatore già campione italiano ed europeo U20 nei 57 kg ha visto infrangersi i proprio sogni di gloria già dopo il primo combattimento, perso 4-0 contro l’iraniano Ahmad Masoud Mohammadnezhadjavan, che ha incentrato la gara sulla fisicità e limitato così le doti tecniche del turritano, uscito irrimediabilmente sconfitto. La speranza di un ripescaggio, che avrebbe consentito a Piroddu di lottare almeno per il bronzo, sono poi sfumate quando Mohammadnezhadjavan, nel turno successivo, è stato battuto dallo statunitense Volk, che peraltro ha poi vinto l’oro iridato.

Il forte lottatore sardo, cresciuto sportivamente nell’Athlon Sassari e ora portacolori dell’Esercito, non ha dunque sfruttato la chance di migliorare il bronzo mondiale U17 che aveva conquistato nel 2018 e adesso, archiviata la trasferta in terra bulgara, riprenderà ad allenarsi in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

