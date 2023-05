Si è chiusa nel segno dell’austriaco Hollbacher la seconda data del Campionato del Mondo Supermoto Fim disputata nel weekend sul Sardinia Circuit di Tramatza. Il pilota ufficiale Ktm, che ieri aveva vinto gara1 grazie alla scelta coraggiosa di impiegare le gomme slick e che oggi era arrivato 5º nella Fast Race, vinta dal tedesco Marc Reiner Schmidt (Tm) davanti al francese Thomas Chareyre (Tm), nel pomeriggio si è imposto nella combattuta Superfinal proprio davanti al tedesco e al transalpino ed è così salito sul gradino più alto del podio del Gp iridato sardo. Primo degli italiani, e sesto assoluto, Elia Sammartin. Conserva il primato nella classifica generale del mondiale, invece, il francese Chareyre, che dopo due round iridati è in testa con 144 punti, seguito dal tedesco Schmidt (140) e da Hollbacher (121) . Sesto a quota 85 punti l’italiano Sammartin.

Rookie. Un pilota austriaco anche nella Rookie Cup, andata ad Andreas Buschberger (Husqvarna) in virtù dei terzi posti in gara1 e nella Fast della S1Gp e al quarto nella Superfinal. Secondo il francese Steve Bonnal, terzo il belga Romeo Fiorentino.

Europeo S4. In concomitanza, si è svolto anche il secondo round dell’Europeo, andato allo spagnolo Alex Ruiz Jimenez, autore della Poule e vincitore delle due manche di gara, in entrambi i casi davanti al campione italiano Kristian Vandi, che resta leader del mondiale, e allo spagnolo Gomez Requena, podio tutto Tm. Bene il diciassettenne iglesiente Michele Cuccu, quarto in gara1 e quinto in gara2, sesto Manuel Pirina di San Teodoro.

“Il weekend è andato abbastanza bene, dobbiamo migliorare alcune cose sull’asciutto e la costanza durante la gara”, ha commentato Vandi. “La pista mi piace molto, c’è un grip pazzesco anche sotto l’acqua: ci vediamo l’anno prossimo, spero sempre da leader. Il mondiale? Io e il mio compagno di team siamo molto vicini, e lui è molto forte e bravo in tutte le condizioni, sarà una lotta fino all’ultima gara, tutto può succedere”.

L’organizzazione. Soddisfatto Gianfranco Sulis, gestore del circuito teatro della gara mondiale e organizzatore al fianco di Xiem col supporto della Regione Sardegna: “Una gara bellissima, ce la siamo goduta più dell’anno scorso. I piloti temevano la pioggia ma è andato tutto bene. Per via del meteo non abbiamo potuto percorrere il tratto sterrato, ma la pista piaciuta sempre e comunque, sia con sia senza offroad. Siamo felicissimi dei progressi fatti rispetto allo scorso anno, quando abbiamo ospitato il mondiale per la prima volta, e adesso puntiamo a crescere in vista delle edizioni 2024 e 2025, già in programma”.

