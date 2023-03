Il girone B di Promozione ha eletto il migliore.

Con tre giornate di anticipo, il centrocampista dell’Idolo, Antonio Pili è infatti irraggiungibile. È rimasto fermo a 20 punti ma non ha ottenuto la preferenza neppure il suo immediato inseguito Marco Boi, attaccante del Tortolì, fermo a quota 16. In terza posizione un quartetto: Pablo Guillermo Sanchez (Atletico Bono), Yahya Jatta (Bittese), Massimo Pibiri (Santa Giusta) e Sandro Sanna (Tonara).

«Sono felicissimo per questo risultato. Non posso negarlo. I voti arrivano dai tecnici delle squadre avversarie. È davvero un piacere. Ora ci concentriamo sul finale di campionato senza distrazioni», commenta Pili. L’Idolo è in corsa per la vittoria finale. Dopo l’incredibile rimonta, è a soli due punti dalla capolista Barisardo.

Nel girone A di Promozione, potrebbe essere la fuga decisiva per l’esterno basso del Villamassargia, Michel Milia che ha conquistato la 17esima preferenza. Gli basta un voto per conservare definitivamente il primo posto. Al momento ha due punti di vantaggio su Stefano Mura del Castiadas e Andrea Renzo Iesu del Villasimius, rimasti fermi a quindici.

Nel girone C, Domenico Saba, bomber dell’Usinese, mantiene la leadership con 21 punti. Non perde terreno il collega Patrick Caetano Ferreira (Coghinas), salito a 20. Non ha guadagnato punti ma mantiene la terza posizione Fabio Nuvoli (Sennori) con 17 punti.

GIRONE A



17 PUNTI

Michel Milia (Villamassargia)



15 PUNTI

Stefano Mura (Castiadas)

Andrea Renzo Iesu (Villasimius)



14 PUNTI

Claudio Pani (Asseminese)

Marcello Angheleddu (Guspini)

Michele Medda (Selargius)

Daniele Contu (Villamassargia)



13 PUNTI

Mario Piras (Cus Cagliari)

Alessandro Cherchi (Gonnosfanadiga)

Matteo Podda (Orrolese)

Momo Cosa (Verde Isola)



12 PUNTI

Christian Testa (Andromeda)

Omar Galizia (Cortoghiana)

Pierluigi Porcu (Villasimius)



11 PUNTI

Nicola Piras (Asseminese 6, La Palma 5)

Jerem Sanyang (Atl. Cagliari)

Riccardo Baldussi (Cus Cagliari)

Claudio Fiori (Cus Cagliari)

Ignacio Sanmartino (Gonnosfanadiga)

Niccolò Brignone (La Palma 8, Atletico Cagliari 3)

Paolo Uccheddu (Verde Isola)



10 PUNTI

Claudio Casti (Orrolese)

Gianluca Mainas (Selargius)



9 PUNTI

Giorgio Piras (Atl. Cagliari)

Emanuel Piroddi (Atl. Cagliari)

Abdoulaye Mbuop (Castiadas)

Andrea Bove (Cortoghiana)

Christian Muscas (Cortoghiana)

William Tronu (Selargius 3, La Palma 6)

Alessandro Arrus (Selargius)

Matteo Cardia (Selargius)



8 PUNTI

Mauro Murgia (Andromeda)

Filippo Uccheddu (Gonnosfanadiga)

Michele Fadda (Guspini)

Davide Vitellaro (Orrolese)

Simone Giovagnoli (Verde Isola)

Alessandro Ciccu (Villamassargia)



7 PUNTI

Ignazio Picciau (Andromeda 1, Asseminese 6)

Roberto Palmas (Andromeda 6, Asseminese 1)

Simone Cao (Asseminese)

Gianluca Ferraraccio (Asseminese)

Angelo Marci (Asseminese)

Daniele Pilosu (Castiadas)

Marco Dessena (Cus Cagliari)

Luca Nepitella (Cus Cagliari)

Francesco Pinna (Gonnosfanadiga)

Gabriele Serra (Gonnosfanadiga)

Gianluca Riep (Guspini)

Elia Alberti (La Palma)

Omar Porru (Orrolese)



6 PUNTI

Stefano Boi (Andromeda)

Fabio Toro (Andromeda)

Francesco Marreddu (Cortoghiana)

Tommaso Puddu (Cus Cagliari)

Riccardo Pisu (La Palma)

Mirko Atzeni (Orrolese)

Pierluigi Achenza (Verde Isola)

Gianluca Marongiu (Villamassargia)

Javier Alejandro Maine (Villasimius)



GIRONE B



20 PUNTI

Antonio Pili (Idolo)



16 PUNTI

Marco Boi (Tortolì)



15 PUNTI

Pablo Guillermo Sanchez (Atl. Bono)

Yahya Jatta (Bittese)

Massimo Pibiri (Santa Giusta)

Sandro Sanna (Tonara)



14 PUNTI

Mahamadou Moussa (Barisardo)

Lorenzo Zela (Posada)



13 PUNTI

Marco Atzeni (Arborea)

Luca Orrù (Terralba)



12 PUNTI

Giuseppe Cocco (Atl. Bono)

Mirko Sanna (Bittese)



11 PUNTI

Lamin Jammeh (Idolo)

Stefano Depalmas (Posada)



10 PUNTI

Riccardo Mele (Abbasanta)

Nicolò Deiana (Atl. Bono)

Fabio Ruggiu (Barisardo)

Mauro Patteri (Fonni)

Lorenzo Cocco (Idolo)

Gianluca Siazzu (Posada)

Manuele Porru (Terralba)



9 PUNTI

Filippo Ruggiu (Siniscola)

Francesco Melis (Tonara)



8 PUNTI

Paolo Atzeni (Arborea)

Gianluca Mascia (Arborea)

Davi Braga Dias (Barisardo)

Ansu Camara (Bittese)

Federico Mele (Paulese)

Gustavo Johnson (Santa Giusta)

Sebastiano Usai (Santa Giusta)

Chico Daniel Fernandez (Siniscola)

Simone Orrù (Tortolì)

Federico Serra (Tortolì)



7 PUNTI

Marco Leone (Abbasanta)

Maximiliano Ciarniello (Arborea)

Luca Canu (Atl. Bono)

Daniel Francesco Mastio (Atl. Bono)

Nicolas Carlander (Barisardo 2, Paulese 5)

Giorgio Calvisi (Bittese)

Antonio Luigi Malgari (Fonni)

Andrea Sini (Fonni)

Davide Dessolis (Idolo)

Cristian Marongiu (Idolo)

Andrea Conteddu (Posada)

Stefano Frau (Santa Giusta)

Alessandro Manca (Siniscola 6, Idolo 1)

Chukwuneme Ezeadi (Terralba)

Giampietro Demurtas (Tonara)

Federico Perez Ojeda (Tonara)

Gianluca Recano (Tonara)



6 PUNTI

Gabriele Cossu (Abbasanta)

Salvatore Porcu (Abbasanta)

Matteo Salaris (Abbasanta)

Carlos Perez Pomares (Arborea)

Alejandro Serralvo Gomes (Arborea)

Damian Marcich (Bittese)

Roberto Sanna (Bittese)

Gino Noli (Fonni)

Flavio Dos Santos (Paulese)

Walter Frau (Paulese)

Salvatore Montella (Paulese)

Marco Murgia (Posada)

Enrico Verachi (Posada)

Marco Piga (Siniscola)

Mattia Saporito (Siniscola)

Manuel Piras (Terralba)

Ignacio Marroquin (Tonara)

Leonardo Falconetti (Tortolì)

Matteo Lobina (Tortolì)



GIRONE C



21 PUNTI

Domenico Saba (Usinese)



20 PUNTI

Patrick Caetano Ferreira (Coghinas)



17 PUNTI

Fabio Nuvoli (Sennori)



15 PUNTI

Andrea Usai (Lanteri)

Federico Ferrari (Macomerese)

Gian Carlo Bombagi (Porto Torres)

Victory Igene (Sennori)



14 PUNTI

Paolo Palmas (Lanteri 8, Tempio 6)

Edoardo Donati (Luogosanto)



13 PUNTI

Hernan Salazar (Bonorva)

Matteo Trini (Macomerese)

Nicola Dettori (Stintino)

Lamine Doukar (Stintino)

Sergio Damian Valenti (Tempio)



12 PUNTI

Marco Degortes (Luogosanto)

Mariano Solinas (Thiesi)



11 PUNTI

Fabrizio Torresi (Bonorva)

Davide Budroni (Oschirese)

Nicolò Carrozzi (Porto Torres)

Carlo Pintus (Usinese 1, Lanteri 10)



10 PUNTI

Sebastiano Canu (Buddusò)

Matthias Meloni (Buddusò)

Gabriele Bazzoni (Coghinas)

Marcello Colombo (Macomerese)

Marco Fois (Porto Torres)

Matias Giammalva (Tempio)



9 PUNTI

Nacho Lerech (Bonorva)

Giuseppe Pitruzzello (Coghinas)

Giuseppe Fossati (Luogosanto)

Amadou Camara (Sennori)

Lorenzo Camboni (Stintino)

Luca Tedde (Tempio)

Marco Magli (Thiesi)



8 PUNTI

Gianpaolo Sirigu (Buddusò)

Costantino Lollia (Luogosanto)

Alessandro Mascia (Oschirese)

Salvatore Giovanni Spanu (Oschirese)

Paolo Demontis (Ozierese)

Fabio D'Andrea (Usinese)



7 PUNTI

Massimo Cosseddu (Luogosanto)

Oscar Kevin Foddai (Macomerese)

Federico Murgia (Oschirese)

Alberto Apeddu (Ozierese)

Salvatore Apeddu (Ozierese)

Cristian Luiu (Usinese)



6 PUNTI

Gianluca Nieddu (Bonorva)

Mattia Asara (Lanteri)

Manuel Masia (Oschirese)

Marcello Pintore (Ozierese)

Giampietro Porcu (Ozierese)

Antonio Luigi Zappareddu (Ozierese)

Gabriele Falchi (Porto Torres)

Julian Siri Scigliano (Stintino)

Salvatore Gallo (Tempio 2, Buddusò 4)

Paolo Arca (Tempio)

Felipe Josè Roccuzzo (Tempio)

Giovanni Piu (Thiesi)

Mirko Delrio (Usinese)

Pietro Tanca (Usinese)



