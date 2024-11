Nella classifica dei migliori di Promozione (girone A) dopo la nona gioranta, Michele Suella, attaccante del Villamassargia, non presente nell’incontro con l’Orrolese, è stato raggiunto, al comando della classifica con sette preferenze, da Alessandro Piroddi (Cus Cagliari), Simone Mura (Orrolese) e Federico Ferrari (Tharros). All’inseguimento ben otto calciatori. Hanno conquistato il sesto voto Nicolò Agostinelli (Guspini), Lamin Jammeh e Nacho Prieto (Idolo), Emanuel Piroddi (Uta 2020), Gianluca Marongiu (Villamassargia) trovando Federico Usai (Lanusei), Paolo Atzeni (Arborea) e Felipe Ferrari (Tharros).

Nel girone B, prosegue la corsa al vertice per la coppia formata da Simone Calaresu e Domenico Saba, attaccanti rispettivamente di Tonara e Usinese. Nell’ultimo impegno hanno ottenuto l’ottavo voto. Al loro inseguimento, un grandino sotto, sono rimasti in tre: il capitano dell’Arzachena Danilo Bonacquisti, Santiago Mateucci (Coghinas) e l’attaccante dell’Atletico Bono, Gavino Molozzu, capocannoniere del girone con sette marcature in compagnia di Lorenzo Zela (Arzachena). Sei punti per Guillermo Lucas Pedelacq, portiere dell’Atletico Bono, Luca Di Angelo (Bosa), Giovanni Moroni (Castelsardo), Edoardo Sedda (Ovodda), Mauro Florenzano (Sennori) e Matthias Meloni (Tuttavista).

© Riproduzione riservata