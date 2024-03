Nel girone A di Promozione, l’attaccante del Guspini Nicolò Agostinelli è sempre in testa nella classifica dei migliori a quota quindici. Pur non avendo preso il voto nell'ottava giornata di ritorno, resta al comando in solitaria. Daniele Pilosu, suo compagno di squadra, sabato scorso nell’impegno a Castiadas, non ha ugualmente ottenuto il voto, restando a quattordici. Pilosu è stato agganciato dal difensore del Castiadas, l’esperto Giacomo Chessa e dal centrocampista del Selargius, Stanislao Lepore. Sono rimasti a tredici punti Federico Corda del Calcio Pirri, Nacho Prieto dell’Idolo, Fabio Argiolas del Selargius e Gianluca Marongiu del Villamassargia. Il capocannoniere del raggruppamento Mauro Ragatzu (Monastir), che ha firmato un’altra doppietta, contro il Calcio Pirri, sale ad undici.

Nel girone B, il centrocampista dello Stintino, Emanuele Fini si riprende il comando in solitudine nella speciale classifica. Nell’ottava giornata di ritorno, il giocatore biancoceleste ha collezionato il diciannovesimo voto. È rimasto a diciotto Andrea Usai, attaccante del Lanteri, che domenica scorsa non ha giocato contro l’Ovodda. Usai è stato raggiunto da Stefano Mereu dell’Alghero, in evidenza nella vittoria contro il Porto Torres. Stazionario a sedici Davide Barattelli del Tuttavista. A quota quindici punti Alessandro Manca (Abbasanta), Fabio Cocco (Nuorese) e Domenico Saba (Usinese) sono stati agganciati da Ezequiel Franchi e Joel Baraye, entrambi in forza all'Alghero.

GIRONE A

15 PUNTI

Nicolò Agostinelli (Guspini)



14 PUNTI

Giacomo Chessa (Castiadas)

Daniele Pilosu (Guspini)

Stanislao Lepore (Selargius)



13 PUNTI

Federico Corda (Calcio Pirri)

Nacho Prieto (Idolo)

Fabio Argiolas (Selargius)

Gianluca Marongiu (Villamassargia)



12 PUNTI

Sergio Aresu (Atl. Cagliari)

Buba Darboe (Calcio Pirri)

Claudio Fiori (Cus Cagliari)

Alex Tomasi (Gonnosfanadiga)

Claudio Casti (Orrolese)

Simone Mura (Orrolese)

Nicola Manca (Terralba)

Daniele Bratzu (Villamassargia)

Alessandro Ciccu (Villamassargia)



11 PUNTI

Paolo Atzeni (Arborea)

Manuel Littera (Atl. Cagliari)

Francesco Tumatis (Atl. Cagliari)

Mauro Ragatzu (Monastir K.)

Federico Perez Ojeda (Selargius)

Manuele Porru (Terralba)

Marco Boi (Tortolì)

Simone Contu (Tortolì)



10 PUNTI

Fabio Toro (Castiadas)

Erik Bottegal (Idolo)

Andrea Pugliese (Lanusei)

Alessio D'Agostino (Monastir K.)

Gianmarco Paulis (Monastir K.)

Matias Bustamante (Orrolese)

Mahamadou Salifou Moussa (Terralba)

Ignacio Marroquin (Verde Isola)





GIRONE B

19 PUNTI

Emanuele Fini (Stintino)



18 PUNTI

Stefano Mereu (Alghero)

Andrea Usai (Lanteri)



16 PUNTI

Davide Barattelli (Tuttavista)



15 PUNTI

Alessandro Manca (Abbasanta)

Ezequiel Franchi (Alghero 9, Siniscola M. 6)

Joel Baraye (Alghero)

Fabio Cocco (Nuorese)

Domenico Saba (Usinese)



14 PUNTI

Massimo Cosseddu (Luogosanto)

Walter Frau (Ovodda)

Nicola Deledda (Posada)

Andrea Renzo Iesu (Santa Giusta)



13 PUNTI

Giuseppe Cocco (Fonni)

Antonio Mossa (Luogosanto)

Massimo Pibiri (Santa Giusta)

Mattia Asara (Sennori)



12 PUNTI

Fabrizio Torresi (Bonorva)

Matteo Trini (Macomerese)

Nicolò Deiana (Ovodda)

Filippo Littarru (Ovodda)

Marco Fois (Porto Torres)

Domenico Magliona (Sennori)



11 PUNTI

Dramane Cissè (Coghinas 10, Macomerese 1)

Costantino Danilo Lollia (Coghinas)

Ramos Borges Emerson (Nuorese)

Alessandro Steri (Nuorese)

Marco Murgia (Posada)

Antonio Bonetto (Sennori)

Gianpaolo Sirigu (Siniscola M.)



10 PUNTI

Marco Leone (Abbasanta)

Federico Fernando Ferrari (Bonorva, ora alla Tharros)

Tomaso Nieddu (Lanteri)

Gian Carlo Bombagi (Porto Torres)

Stefano Zilli (Posada)

Amadou Camara (Stintino 4, Macomerese 6)

Lamine Doukar (Stintino)

Riccardo Oggiano (Stintino)

Matthias Meloni (Tuttavista)





© Riproduzione riservata