Nulla cambia in testa alla classifica dei migliori nel girone a di Promozione. A punteggio pieno (cinque punti) restano appaiati in prima posizione Gianluca Ferraraccio (Asseminese), Marcello Angheleddu (Guspini) e Daniele Contu (Villamassargia). Anche domenica scorsa, i tre sono stati giudicati, dai tecnici avversari delle formazioni affrontate, tra i migliori in campo.

Nel girone B, pieni voti per il centrocampista dell’Idolo, Antonio Pili. L’ex Villasimius per ora è risultato sempre protagonista. Fermo a quattro Sandro Sanna (Tonara).

Un solo giocatore al comando nel gruppo C. Si tratta del bomber dell’Usinese, Domenico Saba. Nessun punto per Andrea Usai (Lanteri Sassari) e Matteo Trini (Macomerese) che ora inseguono con un punto di distacco.

***

GIRONE A



5 PUNTI

Gianluca Ferraraccio (Asseminese)

Marcello Angheleddu (Guspini)

Daniele Contu (Villamassargia)



4 PUNTI

Christian Testa (Andromeda)

Ignazio Picciau (Asseminese)

Stefano Mura (Castiadas)

Nicola Piras (La Palma M.U.)

Michele Medda (Selargius)

Michel Milia (Villamassargia)

Andrea Renzo Iesu (Villasimius)

***

GIRONE B



5 PUNTI

Antonio Pili (Idolo)



4 PUNTI

Nicolò Deiana (Atletico Bono)

Antonio Luigi Malgari (Fonni)

Massimo Pibiri (Santa Giusta)

Gianluca Recano (Tonara)

Sandro Sanna (Tonara)

Igor Caetano Menezes Trindade (Tortolì)

***

GIRONE C



5 PUNTI

Domenico Saba (Usinese)



4 PUNTI

Carlo Pintus (Lanteri Sassari)

Andrea Usai (Lanteri Sassari)

Matteo Trini (Macomerese)

Sergio Damian Valenti (Tempio)

© Riproduzione riservata