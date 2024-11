Si dimezza il gruppo dei primi nella classifica dei migliori del campionato di Eccellenza.

In testa dopo otto giornate sono rimasti, con sette voti, il centrocampista dell’Alghero, Stefano Mereu ed il difensore argentino del Taloro Gavoi, Mauro Martin Castro. Non ha seguito il passo Stefano Demurtas del Calangianus, non giudicato tra i migliori dall’ormai ex tecnico del Barisardo, Di Carlo.

E’ rimasto fermo con sei punti pure Daniele Orro del Ghilarza, non presente nella sfida tra i giallorossi ed il San Teodoro. Demurtas e Orro sono stati raggiunti da Luca Scognamillo, compagno di squadra del leader Mereu, Madou Mabo del Barisardo e Gianluigi Illario dell’Iglesias. Quest’ultimo, andato a segno nell’incontro perso (2-1) la capolista Budoni, è il detentore del titolo in comproprietà con Andrea Porcheddu, la scorsa stagione al Carbonia ed ora all’Ossese, e che finora ha raccolto due punti.

A quota cinque Stefano Sarritzu (Monastir), Alessandro Steri (Nuorese) e Roberto Mele (Taloro Gavoi) sono stati agganciati da Lorenzo Isaia (Carbonia), Mattia Caddeo e Sandro Scioni della Ferrini Cagliari, Alessandro Cadau (Nuorese) e Filippo Mascia (Ossese).

