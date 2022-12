Quindicesimo punto per Fabio Cocco, centrocampista della Nuorese. È al vertice della classifica dei migliori del campionato di Eccellenza. Domenica scorsa, nell’incontro casalingo contro la Villacidrese, il fantasista ha realizzato il gol del momentaneo vantaggio. Non è però bastato per raccogliere l’intera posta. Nella stessa giornata Cocco, votato tra i tre migliori dal tecnico della Villacidrese, Graziano Mannu, ha festeggiato la 250esima presenza con la maglia verdazzurra.

Resta fermo a tredici punti il difensore del Latte Dolce, Marco Cabeccia. Si avvicina l’attaccante della Villacidrese, Ryduan Palermo che a Nuoro ha collezionato il dodicesimo punto. Ad undici punti il capitano del Taloro Gavoi, Roberto Mele aggancia il centrocampista della Ferrini Cagliari, Alessio D’Agostino.

15 PUNTI

Fabio Cocco (Nuorese)



13 PUNTI

Marco Cabeccia (Latte Dolce)



12 PUNTI

Ryduan Palermo (Villacidrese)



11 PUNTI

Alessio D'Agostino (Ferrini)

Roberto Mele (Taloro Gavoi)



10 PUNTI

Giacomo Santoro (Budoni)

Samuele Spano (Calangianus)

Fabio Mastino (Carbonia)

Andrea Porcheddu (Carbonia)

Mattia Caddeo (Ghilarza)

Danilo Ruzzittu (San Teodoro)

Mauro Ragatzu (Sant'Elena)

Pier Paolo Falchi (Taloro Gavoi)

Simone Calaresu (Tharros)



9 PUNTI

Jeffrey Imoh (Bosa)

Gianluigi Illario (Iglesias)

Simone Cardone (Li Punti)

Alberto Atzori (Tharros)

Salvatore Bruno (Villacidrese)



© Riproduzione riservata