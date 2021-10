Seconda giornata dei campionati di tennistavolo, già si cercano conferme e riscatti.

A1 MASCHILE. Dopo la vittoria con Reggio Emilia, la Marcozzi avrebbe dovuto affrontare oggi una delle favorite per lo scudetto, il Messina. La squadra siciliana, vicecampione d’Italia, schiera il portoghese Andrade, Mutti e il russo Zhmudenko, ex Norbello. Ma la partita è stata rinviata per problemi nei collegamenti aerei. La squadra cagliaritana, per arrivare nel capoluogo siciliano, doveva recarsi a Milano Malpensa e prendere la coincidenza per Catania. L'aereo in partenza dall'aeroporto di Elmas, destinazione Malpensa, è partito con quasi quattro ore di ritardo. All'arrivo, l'imbarco per Catania era ormai chiuso. Trasferta saltata, i giocatori della Marcozzi hanno atteso il primo volo utile per rientrare a Cagliari.

Prima in casa per il Norbello che contro il Prato alla Palestra Comunale (domani alle 17), cerca la prima vittoria dopo il ko con Castelgoffredo. Nei toscani, con Bisi e Merzlikin, c’è l’ex Lamadrid.

A1 FEMMINILE. La formula delle gare in contemporanea funziona, e il Norbello gioca in casa alla stessa ora con l’Eppan Bolzano di Debora ed Evelyn Vivarelli. Dopo la sconfitta con Castelgoffredo (e una buona prestazione) la vittoria è alla portata.

Al Palatennistavolo, domani alle 17, prima casalinga per il Quattro Mori contro il Parma, che schiera l’esperta Wang Xuelan e le giovani Armanini e Fattori. Entrambe le squadre sono state sconfitte nella gara d’esordio.

A2 MASCHILE. Domenica in trasferta con ambizioni bellicose. La Marcozzi viaggia a Bari contro l’Ennio Cristofaro, mentre il TT Sassari sarà in campo a Napoli contro il TT Stella del Sud

© Riproduzione riservata