Nel campionato di Eccellenza, il Carbonia riporta a casa l’attaccante Lorenzo Sartini (classe 2005), la scorsa stagione al Cortoghiana. Il Monastir ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Sergio Nurchi, nelle ultime stagioni protagonista con la Cos in Serie D ed ex Muravera. Piace anche il difensore Santiago Zubriggen.

L’Ossese ha ingaggiato Stefano Scipioni (1987), difensore centrale con oltre cento presenze in C. Ha giocato con Teramo, Nardò e Montegiorgio, Amatrice Rieti, L’Aquila.

In Prima categoria, colpo del San Vito di Angelo Padiglia che chiude la trattativa con Francesco Zinzula, ex Cos. Il nuovo tecnico del Posada è Claudio Aloia, ex Olbia. Il Badesi ha tesserato il portiere Filippo Ruggiu, Gianluca Oldani, Franco Mureddu, Francesco Manunta e Salvatore Castorina. Adriano Serra è il nuovo tecnico dell’Olmedo. Luca Ferrante e Emilio Canu sono passati alla Don Cesare Delogu. L’attaccante Stefano Serra ha firmato per il Porto Torres. L’Arbus ha preso il portiere Michele Mameli, ex Don Bosco, e Tom Seillan, ex Amiens.

© Riproduzione riservata