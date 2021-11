Spettacolo nei Comuni del Guilcer per le gare di Trail e Ocr (corsa ad ostacoli). I percorsi hanno attraversato Ghilarza, Abbasanta e Norbello. Hanno partecipato 150 atleti. Nella gara maschile di trail di dodici chilometri successo per Andrea Melis che ha terminato la sua corsa in 49 minuti e 6 secondi. Alle spalle Paolo Deriu con soli 4 secondi di stacco. Sul gradino più basso del podio Emanuele Concu del Team Lions a soli 11 secondi di ritardo dal vincitore. Giù dal podio Marco Passerò (50:07) del Trail & Road Runners, Mario Marroccu (52:29) e Pietro Nurra (Ichnos – 53:34).

Nella gara femminile successo per Elisa Cau Team Lions (tempo 54’ 02). Seconda classificata Isabella Azzena (Semulimeddu Planet Fitness – 1:01:34) e terza Maria Vittoria Serra (Sos Iddanoesos – 1:01:44). Dietro Rosalba Miscali (Maratona Club Oristano – 1:01:53), Adalgisa Deriu (Guilcer – 1:03:56) e Marilena Atzeni (1:04:15) della Cagliari Atletica. “E’ stata una gara molto tosta a tratti impercorribile”, dice Marilena Atzeni, prima della sua categoria e 22ª assoluta. “In partenza c’era la quiete ma è durata davvero poco. Alcuni sentieri sono diventati dei veri e propri fiumi. Una bellissima esperienza”.

Nella gara di Ocr, su percorso di 9 chilometri con oltre 25 ostacoli da superare per gli oltre 100 coraggiosi partecipanti che hanno affrontato il maltempo, vittoria per Matteo Putzolu (Guilcer) 57:04 che ha anticipato Giuseppe Spiga (Team Wild Beast) 58:21, Denis Roma (Ocr Cagliari) 58:39, Ivano Piangiamore (Imsa) 59:35 e Manuel Cocco (Sevenfit) 1:00:03. Nella gara femminile primo posto per Simona Portas (Team Lions) 1:47:12davanti a Elisabetta Ruopoli (Ferrari Gym) 1:47:44 e Chantal Lussu (Athlon) 2:05:07. “Il clima ha reso ancora più impegnativa la gara”, dice Manuel Cocco (Sevenfit). “Sono soddisfatto. Ci siamo divertiti”.

