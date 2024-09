Sport e adrenalina, la bellezza dei luoghi e la grande partecipazione di pubblico. Elementi del grande sport del “V° Meeting Golfo dell’Asinara”, le due tappe del circuito nazionale in acque libere della Federazione italiana Nuoto organizzate a Porto Torres dall’Acquatic Team Freedom in collaborazione la Fin Sardegna e il patrocinio del Comune.

Oggi l’emozionante gara del Miglio Sprint di 1800 metri sulla baia dello Scoglio Lungo che ha visto sul podio più alto del Miglio Assoluti gli atleti Giuseppe Ilario, delle Fiamme Oro, già bronzo nei 10 km dei mondiali juniores del 2022. Al secondo posto Pasquale Angelo Giordano, Fiamme Oro e argento nella stessa competizione, e Vincenzo Caso al terzo posto, anche lui Fiamme oro e bronzo nei 10 km agli ultimi campionati mondiali juniores in acque libere di Alghero. Nei Miglio Master, primo è arrivato Federico Secci (Rari Nantes Cagliari Asd), Matteo Ortu (Esperia Asd Cagliari) e Luca Morreale dell’Acquatic Team Freedom.

Sabato la gara nazionale in acque libere sulla distanza di 3000 metri ha visto vincere tre atleti delle Fiamme Oro: Vincenzo Caso, Pasquale Giordano e Giuseppe Ilario. Alla competizione, valida per l’assegnazione del punteggio per la classifica regionale e nazionale, parteciperanno 127 atleti, di cui 53 agonisti dagli 11 ai 22 anni e 74 master dai 30 ai 76 anni. Tra loro 113 sardi dei quali 49 di Porto Torres. Gli altri arrivano dalla Liguria, Emilia Romagna, Campania e Lombardia. A giudicarli ci sarà una giuria composta da 8 esperti isolani.

La spiaggia dello Scoglio Lungo è stata la cornice che ha ospitato le premiazioni, tenutesi con la partecipazione dell’assessora allo Sport Simona Fois. Soddisfazione per gli organizzatori della manifestazione che ha richiamato un pubblico numeroso, da Silvia Fioravanti, presidente Aquatic Team Freedom e da Danilo Russu, presidente regionale FIN Sardegna.

«Il successo di questo evento è la dimostrazione di come Porto Torres rappresenti il luogo ideale per la riuscita di importanti manifestazioni sportive», ha detto Russu. «Da qui partirà un progetto per gli atleti sardi sulle acque libere e questa città ospiterà talenti del nuoto provenienti da tutta Italia, per sviluppare questa disciplina che è il nuoto e che ci vede ai vertici mondiali con grandi campioni, ma ancora con dei margini di sviluppo sui occorre investire».

