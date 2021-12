I campi in green set del Tc Terranova hanno emesso i verdetti: Manuel Mazzella e Barbara Dessolis sono i campioni sardi 2021 di tennis. I Campionati Sardi Assoluti di tennis-Trofeo Karasardegna.it hanno quindi confermato i risultati già espressi nel 2019.

Nel singolare maschile, Mazzella (classificato 2.5 e tesserato per il Ntc Margine Rosso) ha battuto 6-4, 6-2 Antonio Zucca (2.6, Tc Porto Torres), mentre nel femminile, Barbara (2.3, Tc Cagliari) ha battuto 6-3, 6-4 la sorella Marcella (2.5, Tc Cagliari).

In doppio, nel maschile è arrivato il titolo per Antonio Zucca che, in coppia con il giovane compagno di circolo Enrico Proli ha avuto la meglio 6-4, 6-4 su Michele Fois e Cristiano Monte del Tc Alghero. Nel femminile, ancora le sorelle Dessolis sugli scudi, vincenti 6-4, 6-0 su Beatrice Zucca (Tc Cagliari) e d Elisa Armosini (Ct Decimomannu).

Nel doppio misto, ancora una vittoria per Mazzella, stavolta in coppia con la sua allieva Alessia Manca (Ct Decimomannu), 6-4, 6-2 contro Alberto Sanna e Beatrice Zucca (Tc Cagliari).

