Cambio al vertice, nel campionato mondiale di Formula Kite in corso fino a domenica a Torregrande. Al termine della terza giornata, e dopo cinque nuove regate (ventotto, quelle corse in totale), il francese Axel Mazella supera il connazionale Theo De Ramecourt in vetta alla classifica maschile provvisoria. Più nello specifico, i due guidano entrambi a 9 punti, ma i migliori piazzamenti singoli valgono a Mazella il primato, che ora dovrà consolidare e difendere nelle prossime due giornate di gara. Occupa invece la terza posizione Maximilian Maeder, atleta di Singapore. Guadagna due posizioni e intravede il podio l’azzurro Riccardo Pianosi.

Tra le donne, resta invariato il podio di ieri. In cima resta sempre l’americana Daniela Moroz, ma il vantaggio sulla francese Lauriane Nolot resta minimo. Terza piazza provvisoria per l’altra transalpina Poema Newland. La prima italiana è sempre Maggie Eileen Pescetto, ora quattordicesima.

I primi trenta classificati passano alla Gold Fleet, che continuerà a competere per il titolo. Seguirà un ulteriore taglio: i migliori quattordici passeranno alla fase decisiva di domenica.

© Riproduzione riservata