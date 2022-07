Continua la campagna di rafforzamento del Calangianus. La società giallorosso ha tesserato il difensore argentino Gaston Agustin Ongaina, classe 1999. Nella scorsa stagione Ongaina ha indossato la maglia del Bosa. Confermati Leo Del Soldado, Paolo Inzaina e Andrea Gori.

Il Sant’Elena corteggia gli attaccanti Mauro Ragatzu (Nuorese) e Lorenzo Camba (Ferrini Cagliari). Il Budoni dopo aver ingaggiato il portiere Marco Manis blinda il bomber Mauricio Villa, il centrocampista Alessandro Steri e l’esterno Giacomo Santoro. L’attaccante Mattia Caddeo rinnova col Ghilarza. Il Tempio conferma anche l’attaccante Antonio Mossa.

Emanuele Riu resta alla guida del Castelsardo. Richieste in Eccellenza e Promozione per il portiere Alessandro Arrus che non resta a Villasimius. L’ex portiere Federico Cocco, fresco di patentino, potrebbe allenare una squadra di Promozione.

