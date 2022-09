Quando la strada sale Matteo Mascia non perde tempo e va del suo passo. Attacca deciso senza guardarsi indietro, consapevole che nel ciclismo saper prendere l’iniziativa è fondamentale. E proprio questa sua condotta di gara lo ha portato a vincere, domenica scorsa, il primo ‘’Trofeo Formaensa Autronica’’ con partenza e arrivo a Tertenia. Una gara selettiva quella organizzata alla ASD Bike and Fitness, ricca di salite e caratterizzata da un percorso ondulato.

Il portacolori della Monteponi gestisce bene le energie: poco dopo il via vanno in fuga alcuni tra i corridori di punta della manifestazione, Mascia però non si scompone e sta in gruppo consapevole che sarà nella salita verso Jerzu che si decideranno gli esiti della corsa. Non appena la strada si fa impervia rompe gli indugi, con un primo scatto riprende una parte dei fuggitivi a inizio salita, con il secondo a metà dell’erta riaggancia i due battistrada poi si mette in testa e in progressione fa il vuoto. Una volta scollinato capisce di avere un bel vantaggio, così affronta con piglio deciso la discesa verso Perdasdefogu e il resto della prova su un tracciato ondulato. Per lui saranno 40 chilometri di assolo a suon di pedalate e una nuova vittoria, la seconda consecutiva a Tertenia. Alle sue spalle si avvantaggia Mauro Vacca (Karel Sport Sinnai), secondo a un minuto, mentre poco dietro Maurizio Olivieri dell’Ajo Ergen-Team vince la volata per il terzo posto.

“Non sapevo come stessi dopo un periodo di problemi fisici’’, il commento di Mascia. “Volevo testare la mia condizione e ho avuto buone sensazioni. Ora pensiamo agli allenamenti, spero di avere continuità: il 2 ottobre c’è la Tre Valli Varesine, in base a come mi sentirò potrei decidere di partecipare’’.

