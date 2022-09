Marianna Lauro vince il Torneo Città di Cremona di wheelchair tennis, valido come Itf Futures Series. La portacolori del Sardinia Open, accreditata della prima testa di serie, ha conquistato il titolo concedendo appena cinque giochi alle tre avversarie incontrate sul rosso lombardo. Lauro ha battuto 6-0, 6-2 nei quarti l'austriaca Vanessa Jenewein, 6-0, 6-1 in semifinale la numero 4 del seeding Vanessa Ricci e 6-2, 6-0 in finale la bulgara Zoya Chavdarova, testa di serie numero 3.

