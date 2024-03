Marco Piras è il nuovo allenatore del Santa Giusta (Promozione, girone B). Subentra a Nicola Lampis che si era dimesso dopo la sconfitta interna col Tuttavista.

Un gran colpo da parte della società, quello di ingaggiare Piras, dimostrando di voler puntare in tutti i modi a confermare la categoria.

Sabato per il nuovo tecnico l'esordio nella delicatissima sfida col Siniscola. La squadra ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout. Piras è una garanzia. Nella scorsa stagione ha compiuto un’autentica impresa col Sant’Elena in Eccellenza, traghettando la squadra alla salvezza quando ormai era data per spacciata. Col Guspini, qualche anno prima, subentrato sempre a dicembre, aveva preso in mano i biancorossi in ultima posizione ottenendo poi la salvezza con due turni di anticipo.

Piras è quindi esperto in salvezze apparentemente impossibili (come pure quelle con Muravera, Barisardo e Carloforte) ma non solo. Anche altri ottimi risultati, come il salto di categoria conquistato con la Monreale in Promozione. Adesso l’avventura col Santa Giusta con l’obiettivo di rilanciare la squadra scivolata a ridosso della zona calda.

© Riproduzione riservata