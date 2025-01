Passaggio di consegne all’Atletica Oristano, storica società sportiva della città. Dopo oltre trent’anni Saverio Bisogni ha lasciato la presidenza per motivi personali. Al vertice ora c’è l’agronomo Marco Pessini, 66 anni, ex atleta e campione negli anni Settanta nei 400 ostacoli. Pochi giorni fa è stato nominato il nuovo direttivo. Ad affiancare Pessini nel suo lavoro ci sarà la vice presidente Anna Paola Putzu, avvocato. Si occuperà della segreteria Luisa Corriga. Completano il consiglio direttivo il tecnico Francesco Garau, insegnante di scuola superiore e anche lui ex atleta, Marco Corrias e l’allenatrice Valentina Piras. Farà parte del direttivo anche Saverio Bisogni, 71 anni.

“Un consiglio rinnovato che avrà il compito di affrontare le sfide future sulla scia dei grandi traguardi già raggiunti dalla società nel corso della sua lunga attività - scrive in una nota il nuovo direttivo dell'Atletica - Ci teniamo a ringraziare di cuore Saverio Bisogni per il suo straordinario contributo e per la passione dimostrata durante il suo mandato. Non va dimenticato, infatti, che sotto la sua guida la società ha raggiunto importanti traguardi e ha consolidato la propria posizione nel panorama sportivo nazionale ed internazionale”.

